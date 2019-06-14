Тренеры сборных по борьбе представили составы сборных на Европейских играх

Главные тренеры сборных Армении по борьбе представили составы команд, выступающих на вторых Европейских играх.

Как передает «Арменпресс», в борьбе будут участвовать Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Максим Манукян (87 кг) и Артур Алексанян (97 кг).

По вольной борьбе Армению представят Гарик Барсегян (57 кг), Володя Франгулян (65 кг), Саркис Овсепян (97 кг) и Андраник Галстян (125 кг).

Вторые Европейские игры пройдут в столице Беларуси Минске с 21 по 30 июня. В этом году в Играх примут участие около 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Участники будут соревноваться в 15 видах спорта, и будут разыграны 199 комплектов медалей.