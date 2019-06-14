Forbes подсчитал состояние самых богатых рэперов. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Первую строчку занял Jay-Z (настоящее имя Шон Картер). Ранее журнал выяснил, что на его счетах лежит 1 миллиард долларов. Если прибавить состояние его супруги Бейонсе, то получится 1,4 миллиарда.

На втором месте расположился Dr. Dre с 800 миллионами долларов, тройку замыкает Diddy с 740 миллионами. Канье Уэст, пишет Forbes, владеет 240 миллионами, закрывает список Drake со 150 миллионами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

4 июня Forbes назвал певицу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки. Издание оценило состояние артистки в 600 миллионов долларов. Она опередила Мадонну, состояние которой оказалось на 30 миллионов долларов меньше, а также Селин Дион (владеет состоянием в размере 450 миллионов долларов).