Виген Кочарян принял участие во втором заседании Совета партнерства Армения – ЕС

Заместитель министра юстиции Армении Виген Кочарян 13 июня в Брюсселе принял участие во втором заседании Совета партнерства Армения - ЕС.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, заседание вели министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

На заседании заместитель министра юстиции РА выступил с речью, в ходе которой представил последние развития в судебно-правовой сфере, коснулся процессов разработки стратегической политики в сферах борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

Касаясь национальной повестки судебных и правовых реформ, заместитель министра юстиции подтвердил приверженность правительства Армении и политическую волю к реализации решительных и коренных реформ судебной системы в соответствии с Конституцией РА и международными критериями. В. Кочарян подчеркнул, что реформы будут направлены на обеспечение принципа равенства всех перед правосудием и законом, будут способствовать становлению реально независимой, эффективной и подотчетной судебной системы с целью восстановления к ней доверия общества.

В своей речи Виген Кочарян приветствовал высокий политический диалог в сфере юстиции между Арменией и ЕС, начавшийся в сентябре 2018 г. Высоко оценив создание подобной платформы, заместитель министра выразил благодарность стороне ЕС за техническое и финансовое содействие сфере юстиции и подтвердил готовность углублять и расширять существующее тесное сотрудничество.

По итогам заседания Совет выступил с совместным заявлением, в котором Совет подчеркнул важность независимой, эффективной и подотчетной судебной системы, которая способствует не только защите прав человека, но и экономическому развитию и благоприятной бизнес-среде для иностранных инвестиций. Совет приветствовал усилия, прилагаемые Арменией, по всеобъемлющим судебным реформам в соответствии с Конституцией Армении и международными стандартами.