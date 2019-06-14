В Дублине состоялось мероприятие, посвященное 10-летию Восточного партнерства

В столице Ирландии Дублине 11 июня состоялось мероприятие, посвященное 10-летию Восточного партнерства, в котором принял участие сотрудник посольства РА в Лондоне Арам Араратян.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, мероприятие было организовано Департаментом иностранных дел и торговли Ирландии в сотрудничестве с Европейским движением Ирландии, под эгидой председательства Румынии в Совете ЕС.

На мероприятии выступила госминистр Ирландии по вопросам Европы Хелен Макент (Helen McEntee), которая подчеркнула, что Ирландия продолжает активно содействовать программе Восточного партнерства, которая за 10 лет добилась многочисленных успехов, в том числе и развития экономических связей как между государствами-членами ЕС и партнерами, так и между 6 странами инициативы. Среди видимых успехов госминистр, в частности, отметила подписание Соглашения об ассоциации с Грузией, Украиной и Молдовой и подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС с Арменией, и выразила надежду, что Ирландия ратифицирует соглашение до конца года.

В своем выступлении, а затем и в ходе обсуждения, состоявшегося с участием представителей стран-партнеров, представитель Армении подчеркнул, что Восточное партнерство сыграло большую роль в углублении и расширении отношений Армения - ЕС, содействуя стабильному развитию нашей страны. Отметив, что партнерство с ЕС является одним из важнейших направлений внешней политики Армении, представитель посольства отметил, что оно основано на общих ценностях, которые также лежат в основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС. В этом контексте представитель Армении также подчеркнул и необходимость контактов между людьми и предоставления виз.

С речью выступили также и представители Грузии, Украины и Молдовы в Ирландии, а также посол Румынии, страна которого председательствует в Совете ЕС.