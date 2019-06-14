CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес, известная по роли Леонеллы Вильяреаль в сериале "Дикая роза" (Rosa salvaje, 1987-1988), умерла в возрасте 54 лет. Об этом в четверг сообщил американский телеканал CNN.

По данным телеканала, причиной смерти актрисы стал рак, с которым она боролась на протяжении последних трех лет. У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Актриса также снималась в сериалах "Богатые тоже плачут" (Los ricos tambin lloran, 1979 -1980), "Дикое сердце" (Corazn salvaje, 1993) и многих других.