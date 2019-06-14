Новозеландский стрелок отказался признать свою вину

Австралиец Брентон Тарант, обвиняемый в убийстве 50 человек в новозеландском городе Крайстчерч, отказался признать свою вину, сообщают в пятницу местные СМИ.

28-летний Тарант предстал перед судом по видеосвязи из небольшой комнаты в тюрьме строгого режима в Окленде, где он содержится.

Стрелку были предъявлены обвинения в 50 убийствах, в 40 покушениях на убийство и одному обвинению в терроризме,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С заявлением о непризнании вины выступили его адвокаты.

В то же время судья Камерон Мандер сообщил, что две оценки психического здоровья Таранта были завершены. Согласно им, нет никаких проблем в отношении способности обвиняемого признать свою вину и предстать перед судом.

Тарант останется под стражей до следующего слушания, которое пройдет 15 августа.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.