Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия, Россия как председатель в ШОС намерена добиваться от участников СВПД взятых ими на себя обязательств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утвержден Советом безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия", - заявил Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Бишкеке в пятницу проходит саммит ШОС. В нем принимают участие главы всех стран-участниц: России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А также главы стран-наблюдателей: Белоруссии, Афганистана, Монголии и Ирана.

Киргизия в этом году председательствует в организации.