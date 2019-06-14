Суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства о самоотводе судьи по делу Кочаряна

Решение о самоотводе судьи Армена Даниеляна по апелляционной жалобе в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна будет оглашено 14 июня в 15: 15.

Как передает «Арменпресс», ходатайство о самоотводе судьи Даниеляна представили адвокаты Роберта Кочаряна и Сейрана Оганяна, к ходатайству присоединился также адвокат и Юрия Хачатурова. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству.

В апелляционном уголовном суде 14 июня проходит судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб, представленных Генеральной прокуратурой по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна, а также апелляционных жалоб, предствленных представителем правопреемников потерпевших Ваге Григоряном и представителем потерпевшей Седой Сафарян.

Генеральная прокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана от 18 мая об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна и о приостановлении производства по уголовному делу от 20 мая того же суда и обращении в Конституционный суд. Апелляционные жалобы представили также и представитель правопреемников потерпевших Ваге Григорян и представитель потерпевшей Седа Сафарян.