Известна дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне: МИД Армении видит четкие приоритеты повестки дня

Очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана планируется провести в Вашингтоне 20 июня. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении.

“Сообщаем, что 20 июня в Вашингтоне планируется провести очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. После состоявшихся в январе в Париже и в апреле в Москве встреч проходили обсуждения о проведении следующей встречи министров иностранных дел в США, в третьей стране-сопредседателе. Как и прежде, и на этот раз между участниками было достигнуто соглашение об одновременном распространении заявления о встрече. Армения остается верной этой договоренности.

В то же время, продолжающиеся предосудительные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана и провокационные действия, которые в последние дни стали причиной необратимых человеческих потерь, привели к серьезному обострению ситуации на линии соприкосновения, сформировали неблагоприятную среду в преддверии встречи.

Действия Азербайджана, которые характеризуются применением силы и угрозы силой, препятствуют становлению благоприятной среды для мира и, соответственно, подрывают прогресс в процессе мирного урегулирования.

Сложившаяся ситуация обуславливает четкие приоритеты повестки вашингтонской встречи”, - говорится в заявлении МИД Армении.