За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 12 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений, из них 7 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 9 случаев мошенничества, 7 случаев причинения телесных повреждений, по 4 случая кражи личного имущества и кражи, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая квартирной кражи, обнаружения наркотиков и сбыта наркотиков, по 1 случаю убийства, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, применения насилия в отношении представителя власти, приобретения психотропных веществ без лицензии, коммерческой взятки, ношения холодного оружия, подделки документов, угона ТС и принуждения к половому сношению и совершению к действиям сексуального характера.

За данный период найдены 3 человека, находящихся в розыске, еще 6 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая квартирной кражи, 2 случая кражи личного имущества и 1 случай убийства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 18 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.