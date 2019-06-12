МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию

МИД Венесуэлы сообщил о скором визите президента Николаса Мадуро в Россию.

"Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения во благо народа", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении венесуэльского МИД в его микроблоге в Twitter.