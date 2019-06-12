Указом президента Армении Армена Саркисяна, Артак Зейналян освобожден с должности министра юстиции Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян при подписании указа руководствовался законодательством Армении и предложением премьер-министра.