Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь

Артак Зейналян освобожден с должности министра юстиции Республики Армения


Указом президента Армении Армена Саркисяна, Артак Зейналян освобожден с должности министра юстиции Республики Армения.  Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян при подписании указа руководствовался законодательством Армении и предложением премьер-министра.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации