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В Судане произошла новая попытка госпереворота


Попытка нового военного переворота пресечена в Судане, задержаны 68 офицеров-заговорщиков, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Попытка переворота против Переходного военного совета пресечена в Судане. Шестьдесят восемь офицеров находятся под следствием", - сообщает канал.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.

 

 




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