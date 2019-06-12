Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-06-19

ЕРЕВАН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 июня, курс доллара США сократился на 0.34 драмa и составил 479.02 драм. Курс евро вырос на 0.09 драмa и составил 542.68 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.40 драм. Курс британского фунта вырос на 1.00 драмa и составил 610.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 80.75 драмa и составила 20395.34 драм. Цена серебра сократилась на 0.93 драмa и составила 226.32 драм. Цена платины выросла на 83.63 драмa и составила 12459.29 драм.