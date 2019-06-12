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Азиатские индексы - 12-06-19


ТОКИО, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.33% и составил 21204.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1561.32 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.58% и составил 2925.72 пункта, а HANG SENG вырос на 0.76% и составил 27789.34 пункта.




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