Президент принял участников посвященного технологическому будущему Армении обсуждения

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял участников обсуждения "Технологическое будущее Армении: Проблемы и возможности развития технологической экосистемы в Армении", организованного Американским университетом Армении и Всеобщим армянским благотворительным союзом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, гости сообщили президенту Республики Армения, что намерены реализовать программы в сфере информационных технологий Армении и хотят услышать его мнение. Они выразили надежду, что президент Армен Саргсян своим опытом поможет в реализации эффективных программ в сфере информационных технологий в Армении.

Президент Армении поблагодарил председателя Американского университета Армении Армена Тер-Кюрегяна за многолетнюю преданную работу и поздравил избранную на эту должность Карин Маркидес, пожелав ей плодотворной работы.

Армен Саркисян подчеркнул, что образовательное и технологическое развитие и инновации в Армении являются для него приоритетом, поэтому он готов оказать всестороннюю поддержку программам и инициативам в этих сферах.

Собеседники коснулись образовательной системы, особо подчеркнув необходимость программ и изменений в этой области. Президент Саркисян подчеркнул, что основой любого общества является качественное образование, а также подчеркнул важность того, чтобы оно имело четкое видение, стратегию и программу, ориентированную на будущее государства.