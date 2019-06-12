Премьер-министр принял членов исследовательской группы, созданной по инициативе Американского университета Армении и ВАБС

Премьер-министр Никол Пашинян принял членов Исследовательской группы по изучению возможностей технологического развития Армении, созданной по инициативе Американского университета Армении и Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС). Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на встрече присутствовали также министр индустрии высоких технологий Акоп Аршакян, председатель Американского университета Армении Армен Тер-Кюрегян, новоизбранный председатель Американского университета Армении Карин Маркидес, председатель попечительского совета Американского университета Армении Лоуренс Питс, председатель армянского офиса ВАБС Вазген Якубян, президент “Синопсис Армения” Ерванд Зорян, исполнительный директор программы технологического исследования Армении Артур Халатян и др.

Премьер-министр высоко оценил деятельность исследовательской группы и отметил, что одним из приоритетов правительства Армении является развитие технологической экономики. Никол Пашинян подчеркнул необходимость реализации программ по подготовке качественных кадров в области технологий и добавил, что становление качественной системы образования находится в центре внимания исполнительной власти. Премьер-министр добавил, что с этой целью в сфере будут проведены комплексные реформы. Никол Пашинян поблагодарил вовлеченных в исследовательскую работу людей за содействие технологическому развитию нашей страны.

Эксперты различных авторитетных международных научно-образовательных учреждений представили результаты своих исследований в образовательной, экономической и технологической сферах Армении. В частности, были затронуты вопросы повышения конкурентоспособности армянских компаний, укрепления связей между образовательными учреждениями и представителями бизнеса, повышения роли среднего образования в профессиональной ориентации и возможностей развития цифрового обучения.

В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о шагах по обеспечению технологического прогресса Армении.