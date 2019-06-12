Премьер-министр Пашинян вручил Рене Руке паспорт гражданина Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял бывшего депутата Национального Собрания Франции и бывшего мэра города Альфорвилль Рене Руке.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостя, Пашинян отметил, что с 1989 года господин Руке более тридцати раз побывал в Армении и Арцахе. “Однако этот визит является особенным для Вас. Сегодня Вы получаете паспорт гражданина Республики Армения и отныне являетесь не только нашим безоговорочным другом, но и согражданином”, - отметил премьер-министр и вручил Рене Руке паспорт Республики Армения. Никол Пашинян поздравил г-на Руке и поблагодарил за его проармянскую деятельность..

Рене Руке также поблагодарил премьер-министра за высокую оценку и отметил: “Для меня большая честь получить паспорт Республики Армения из Ваших рук. Я начал свою парламентскую деятельность с 35-лентего возраста и был безоговорочным пропагандистом армянского вопроса, поскольку в Альфорвилле постоянно общался с армянами и воспринимаю армянский народ как родной и дружественный”. Рене Руке заверил, что в ходе своей дальнейшей деятельности продолжит проармянскую деятельность и будет способствовать озвучиванию и решению проблем армянского народа.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения высоко оценивает деятельность г-на Руке, и этот паспорт является проявлением этой оценки.

В ходе встречи собеседники также обменялись мнениями о дальнейшем развитии армяно-французских дружественных отношений.