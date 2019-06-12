Полиция задержала более 200 человек на несогласованной акции в Москве

Около 1200 человек приняли участие в несогласованной с властями акции в центре Москвы в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, 200 из них задержаны, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичной полиции, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - сказали в ведомстве.

В ГУ МВД пояснили, что столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции на проспекте Академика Сахарова. В полиции отметили, что в центре Москвы в среду проходят культурно-зрелищные мероприятия, посвященные празднованию Дня России.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в числе задержанных - блогер Алексей Навальный. Перед акцией сотрудники полиции предупредили одного из ее соорганизаторов - Илью Азара - о незаконности мероприятия.

Акция планировалась до освобождения Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Сам Голунов сообщил, что не пойдет на несанкционированную акцию, что лучше заняться действительно полезными делами.