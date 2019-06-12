Кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола получит премию Кинофестиваля имени братьев Люмьер, который пройдет с 12 по 20 октября в Лионе. Об этом сообщается на сайте смотра, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Фрэнсис Форд Кополла часто говорит, что ему больше не нужны награды, но на этот раз он позволил себя убедить", - отметил директор крупнейшего в мире форума классического кино Тьерри Фремо. На площадках мероприятия будет организован показ некоторых отреставрированных картин 80-летнего режиссера. Вечер 19 октября будет посвящен исключительно картинам трилогии "Крестный отец".

Кроме того состоятся отдельные мероприятия, посвященные творчеству французского актера Даниэля Отейя, актрисы русского происхождения и последней жены Владимира Высоцкого (1938-1980) Марины Влади, победителя 72-го Каннского кинофестиваля Пон Чжун Хо и британского кинорежиссера Кена Лоуча. Кроме того, запланирован показ голливудских немых фильмов 1930-х годов.

Киносмотр имени братьев Люмьер проводится ежегодно осенью во французском городе Лион - родине изобретателей кинематографа Луи и Огюста Люмьер. В ходе фестиваля на крупнейших культурных площадках города, таких как Холл Тони Гарнье и Лионский дворец конгрессов, проводятся ретроспективные показы классических фильмов. На форуме также проходит вручение премии "Люмьер" за вклад в развитие кинематографа. Среди лауреатов этой премии - Квентин Тарантино, Кен Лоуч, Клинт Иствуд, Педро Альмадовар, Джейн Фонда и другие. В прошлом году фестиваль посетили 185 тыс. человек.