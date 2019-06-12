Абэ прибыл в Тегеран

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду прибыл с официальным визитом в Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Последним главой правительства Японии, посещавшим Иран, был Такэо Фукуда. Произошло это в 1978 году – еще до свержения шаха и образования исламской республики. Таким образом, Абэ стал первым премьер-министром Японии, посетившим исламскую республику.

Абэ, согласно опубликованным государственным телевидением кадрам, по прилету в аэропорт Мехрабад встретил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ходе визита, который продлится с 12 по 14 июня, у премьера Японии запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и верховным лидером страны Али Хаменеи.

Визит премьер-министра Японии проходит в условиях обострения отношений между двумя партнерами Токио – Тегераном и Вашингтоном, происходящего на фоне ужесточения антииранских американских США и роста военной напряженности.