Армен Григорян примет участие в 10-й ежегодной встрече высокопоставленных представителей, координирующих вопросы безопасности в РФ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян с 17 по 20 июня будет находиться в Уфе для участия в 10-й ежегодной встрече высокопоставленных представителей, координирующих вопросы безопасности.

Об этомАрменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Совета безопасности Армении.