Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения

Еврокомиссия рекомендовала правительствам стран ЕС и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября в деле выхода страны из ЕС для лучшей подготовки к Brexit без соглашения.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии о подготовке к выходу Великобритании из ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сценарий отсутствия соглашения остается возможным результатом, поэтому Еврокомиссия активно призывает всех игроков воспользоваться дополнительным временем, образовавшемся из-за отсрочки, чтобы гарантировать, что они приняли все необходимые меры для подготовки к такому сценарию выхода Великобритании из ЕС", - заявил он.