Ушел из жизни посол Армении в Туркменистане ГарникБадалян

На 61 году жизни скончался государственный и политический деятель Армении, опытный дипломат, посол Армении в Туркменистане (по совместительству в Афганистане и Таджикистане) ГарникБадалян, который благодаря своей многолетней активной политической деятельности и опыту внес неоценимый вклад в дело становления дипломатии и внешней политики Республики Армения. Как передаетАрменпресс, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

“С глубокой скорбью сообщаем, что 12 июня 2019 года в возрасте 61 года ушел из жизни государственный и политический деятель Ра, опытный дипломат, посол РА в Туркменистане ГарникБадалян, который благодаря многолетней активной политической деятельности и опыту внес неоценимый вклад в дело становления дипломатии и внешней политики Республики Армения.

Память об опытном дипломате, уважаемом коллегамиГарникаБадаляна останется яркой в наших воспоминаниях.

Выражаем наши глубокие соболезнования семье господина Бадаляна и всем тем, кто скорбит о его потере”,- говорится в записи.