Ереван, Ширак и Арагацотн перейдут на всеобщее инклюзивное образование

Столица Республики Армения Ереван, Ширакская и Арагацотнская области с сентября перейдут на всеобщее инклюзивное образование.

“Мы постепенно в разных областях шаг за шагом переходим кинклюзивному образованию. В прошлом году мы совершили этот переход в Армавирскойобласти. Инклюзивное образование является одним из главных направлений нашей политики, и с сентября этого года планируется, что Ереван, Ширакская и Арагацотнская области полностью перейдут на инклюзивное образование”, - сказал Арутюнян.

“Декларация Саламанки”, подписанная правительствами 92 стран и 15 международными организациями в 1994 г., установила, что каждый ребенок имеет образовательные особенности и фундаментальное право на образование. Согласно этой декларации, образовательные программы должны быть разработаны и реализованы с учетом этих особенностей.Идея инклюзивного образования появилась в Армении спустя 11 лет после подписания декларации в 2005 году, лишь когда был принят соответствующий закон.