Сразу два землетрясения произошли в Грузии

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло близ села Ацкури в 17 километрах от города Ахалцихе (регион Самцхе - Джавахети), говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:44 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 13 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Повторные толчки были зафиксированы минуту спустя. На этот раз магнитуда составила 3,3, а эпицентр залегал на глубине 6 метров.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.