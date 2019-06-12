Сразу два землетрясения произошли в Грузии
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло близ села Ацкури в 17 километрах от города Ахалцихе (регион Самцхе - Джавахети), говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 12:44 по тбилисскому времени. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 13 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Повторные толчки были зафиксированы минуту спустя. На этот раз магнитуда составила 3,3, а эпицентр залегал на глубине 6 метров.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
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