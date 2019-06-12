Адвокаты Кочаряна представили судье Даниеляну ходатайство об отводе: заседание отложено

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу 1 марта, представили ходатайство оботводе председательствующему судье Апелляционного суда Армену Даниеляну. Как сообщает Арменпресс, в Апелляционном суде под председательством судьи Армена Даниеляна состоялось рассмотрение апелляций прокуратуры Армении на решения суда о приостановлении производства по уголовному делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, а также об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Адвокат Роберта Кочаряна АйкАлумян представил ходатайство о самоотводе председательствующему судье Армену Даниеляну, отметив, как могло получичиться, что рассмотрение апелляцийпо двум разным судебным актам было передано одному и тому же судье.

По словам группы защиты, дело передано судье Даниеляну при сомнительных обстоятельствах, и, по оценке защитников, это произошло в связи с особенностями личности судьи. “Вероятно, имелось в виду, что Вы тот судья, который редко выносит судебное решение, противоречащее позиции прокуратуры”, - сказал АйкАлумян.

По словам адвоката, никогда не бывало такого, чтобы апелляции защитников в Апелляционный суд, были направлены одному и тому же судье.

“Сколько апелляций было по этому делу, все были направлены разным судьям. По нашему мнению, это произошло из-за особенностей вашей личности. Тем не менее, апелляции на два разных решения суда первой инстанции были переданы именно Вам и они оказались в вашем производстве”, - сказал Алумян.

К ходатайству адвоката Алумяна присоединились и другие члены группы защиты - Арам Орбелян, Рубен Саакян и французский адвокат армянского происхождения Севак Торосян.

Второй президент РА Роберт Кочарян также присоединился к ходатайству. “ Я призываю вас понять, что в этом деле крайне важно развеять подобные сомнения, а их развеять невозможно без отвода судьи”.

Сторона обвинения возражала против ходатайства и отметила, что мотивация, которая была выдвинута в ходатайстве об отводе, никоим образом не связана с каким-либо основанием, предусмотренным в статье 71 Судебного кодекса об отводе судьи.

“Хочу напомнить, что вмешательство в процесс распределения судей - преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Думаю, что наши коллеги, получив сведения об этом, обязательно должны сообщить”, - сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

В ходе судебного заседания адвокат Роберта Кочаряна Рубен Саакян заявил, что количество томов уголовного дела увеличилось, из 83 стало 88, и об этом стало известно из судебной информационной системы.

Судебное заседание было отложено и назначено на 14 июня в 10: 30.

В судебном заседании принимали участие и защитник Сейрана Оганяна Карен Межлумян и защитник Юрия ХачатуроваМигран Погосян.

В зале суда присутствовал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

Параллельно с судебным процессом у здания Апелляционного суда собрались сторонники Кочаряна и лица, выступающие против его свободы.

Демонстранты, выступающие “против” и “за”, выдвигают взаимные обвинения, возникла взаимная толкотня. Сотрудники полиции пытаются контролировать ситуацию и соблюдать порядок.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала оба решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе DatalexРоберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействииСамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.