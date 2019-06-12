Решение об отправке дела Кочаряна в КС свидетельствует о затягивании процесса:генеральный прокурор РА

Апелляции на решения суда о приостановлении производства по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других лиц и направлении его в Конституционный суд, а также об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна очень четки и обоснованы. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“Мы оцениваем, что вынесенный судебный акт, будучи необоснованным и незаконным, свидетельствует о затягивании рассмотрения дела”, - сказал Давтян.

Генпрокурор РА отметил, что суд первой инстанции не начав рассмотрение дела, посчитал, что есть вопрос конституционности этих норм, и допустил строгие ошибки в формулировках, предусмотренных законом. КС уже давал оценку, суд мог комментировать эти вопросы.

Артур Давтян подчеркнул, что арест Роберта Кочаряна не является чьим-либо желанием, и это не самоцель. “Мы все прекрасно понимаем, с каким уголовным делом имеем дело. Спустя 11 лет раскрывается убийство (речь идет об обвинении, предъявленном Гегаму Петросяну по делу об убийстве Закара Ованнисяна). Но эти дела взаимосвязаны. По этому делу допрошено более тысячи человек, и есть необходимость допросить еще тысячу и больше”, - отметил Давтян.

По утверждению генпрокурора, велика вероятность того, что Кочарян окажет влияние на рассмотрение дела. “Ясно, что есть большая вероятность Точного факта о незаконном воздействии нет, но речь не идет о имеющихся фактах. В такой ситуации существует риск незаконного воздействия”, - отметил Давтян. “И уголовно-процессуальный закон, и наше прецедентное право, и европейское прецедентное право говорят о будущих ситуациях и рисках. Говорится, что есть вероятность, что он будет препятствовать, что может скрыться, то есть, речь не о существующем факте”, - заключил Давтян.