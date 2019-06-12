В Министерстве финансов Армении состоялась встреча с замминистра финансов РФ

В рамках программы двустороннего сотрудничества между Министерством финансов Республики Армения и Министерством финансов Российской Федерации 12 июня в Министерстве финансов РА состоялась встреча с заместителем министра финансов РФ Алексеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства финансов Армении, первый замминистра Карен Брутян отметил важность активного сотрудничества между отраслевыми ведомствами обеих стран. Он отметил, что проведение подобных встреч и семинаров и обмен опытом способствуют реформам в сфере государственных финансов.

Замминистра финансов РФ представил армянским коллегам структуру действующей в России бюджетной системы, принципы планирования бюджета и подходы к классификации, а также логику бюджетного процесса и среднесрочные программы реформ.

Карен Брутян, в свою очередь, представил особенности инвестируемого в Армении программного бюджетирования и шаги, направленные на повышение эффективности управления финансами.