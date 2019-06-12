СМИ: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Гонконге

Полицейские в Гонконге применили слезоточивый газ против отдельных групп радикальных демонстрантов, попытавшихся прорваться в среду в комплекс Законодательного совета. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

В настоящее время тысячи участников акции протеста против принятия законопроекта об экстрадиции продолжают окружать правительственный комплекс. Некоторая часть активистов взялась раскачивать металлические заграждения в попытке штурмом проникнуть внутрь. Стражи порядка сдерживали толпу с помощью баллончиков с перцовым газом и резиновых дубинок, а затем применили слезоточивый газ и дымовые шашки,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Организаторы протестов заявили, что осада Законодательного совета может продолжаться несколько дней - до того момента, пока власти не откажутся от идеи принятия законопроекта, который позволит наладить механизм экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц из автономного Гонконга в материковый Китай.

Местный парламент должен был приступить к рассмотрению законопроекта во втором чтении в среду в 11:00 по местному времени (06:00 мск). Однако было решено отложить проведение заседания на неопределенный период. С утра десятки тысяч демонстрантов окружили правительственный комплекс, полностью парализовав его работу и заблокировав прилегающие улицы. В центральном районе Адмиралти блокировано движение транспорта, по соображениям безопасности там были закрыты отделения ряда банков, торговые точки и офисы.