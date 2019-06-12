Тренер борцов вольного стиля доволен командой, но ожидал большего

Главный тренер молодежной сборной Армении по вольной борьбе АветикВарданян доволен результатами спортсменов на чемпионате Европы.

”Ожиданий было много, но в целом сборная хорошо участвовала в этом молодежном чемпионате Европы. Для нас всепоединкибываютнапряженными”, - сказал тренер во время встречи сжурналистамивпресс-центре Арменпресс.

“Для участия в чемпионате мира, который состоится в августе, предпочтение будет дано спортсменам, добившимся хороших результатов на чемпионате Европы”, - подчеркнул он.

Сборная после недельного отдыха проведет учебно-тренировочные сборы в Грузии, затем в Ереване, а с 12 по 18 августа в столице Эстонии Таллине примет участие в молодежном чемпионате мира.