СМИ: при обстреле хуситами саудовского аэропорта пострадали 26 человек

По меньшей мере 26 человек пострадали в среду в результате обстрела хуситами (сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах") международного аэропорта города Абха в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом, как передает телеканал Al Arabia, сообщили в возглавляемом Эр-Риядом аравийском альянсе.

По его данным, снаряд попал в зал прилета около двух часов ночи по местному времени. В числе пострадавших - три женщины и двое детей. Восьми раненым потребовалась госпитализация,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем, как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официального представителя вооруженных формирований "Ансар Аллах" бригадного генерала Яхью Сариа, воздушная гавань была атакована управляемым реактивным снарядом. По его словам, в результате обстрела разрушена диспетчерская башня.