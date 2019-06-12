“Газпром Армения” сообщает о временном прекращении газоснабжения в некоторых местах

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 13-го июня с 9: 30 до 16: 30 будет прекращена подача газав 6-ом, 7-ом, 8-ом, 9-ом и 10-ом подъездах дома 5 по улице Тихого Дона административного района Эребуни города Ереван, с 10: 00 до 17: 00 на территории, прилегающей к улицам Гераци - Айгестан административного района Кентрон и находящихся тамособняков, с 11: 00 до 16: 00 в квартале Адамян, ул. Чаренца города ВанадзорЛорийской области, в многоквартирных домах 3а, 3б, 4а, 4б по улице Нарекаци, прилегающем бытовом объекте, части села АрзаканКотайкской области, с 10: 00 до 17: 00 по улицам сел Акунк, Зар, Котайк, Нор Гюх, Маяковский, Атис, Зовашен, Капутан, Катнахпюр, Арамус, Камарис, Гегашен и квартала Сараландж города Абовян, с 09: 00 до 12: 00 в городе Капан Сюникской области в квартале Арпик-2, с 14: 00 до 18: 00 переулка Азатамартиков.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает Арменпресс, говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.