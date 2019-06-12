В Грузии пока не удается остановить эпидемию кори, заявил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе на пресс-конференции.

Согласно официальным данным, с января по апрель 2019 года в Грузии было зафиксировано более трех тысяч случаев заболевания корью. За 2018 год число инфицированных в Грузии немного превышало 2000 человек. Нормой считается 10 случаев заболевания корью в год. Инфекционисты считают, что эпидемию кори в Грузии может остановить только массовая вакцинация,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Несмотря на то, что до сегодняшнего дня вакцинацию прошли дополнительно около 140 тысяч наших сограждан, еще столько же должны сделать прививку, чтобы корь от нас отстала. Пока корь от нас не отстает. Обычно, в такой жаре распространение кори останавливается, однако в нашей реальности этого не произошло. В день все равно выявляется 5-10 случаев", - заявил Имнадзе.



