Адвокат Роберта Кочаряна ходатайствовал о переносе судебного заседания в связи с пребыванием в отпуске

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна ОваннесХудоян в Апелляционном суде ходатайствовал о переносе судебного заседания по делу 1 марта в связи с пребыванием в отпуске. Как передаетАрменпресс, судья Армен Даниелян зачитал заявление адвоката Кочаряна Худояна, в котором Худоян сообщает, что с 12 по 16 июня будет находиться в краткосрочном отпуске идолжен отсутствовать из Армении.

“Представляю доказательства пребывания в отпуске, а также копию электронного билета, зафиксированного еще 24 мая. Учитывая то обстоятельство, что в представленных апелляциях было представлено ходатайство, представленное лично мной, о приостановлении производства по уголовному делу и обращении в Конституционный суд, мое участие в рассмотрении указанных апелляций считаю важным. Прошу суд с пониманием отнестись к причинам отсутствия, которые возникли до уведомления о наличии апелляционных жалоб.

Учитывая также и то, что суд не защищен процессуальными сроками для рассмотрения апелляционных жалоб, ходатайствую отложить рассмотрение жалоб на разумный срок, предоставив мне возможность участвовать в рассмотрении”, - говорится в заявлении.

Сторона обвинения возразила против ходатайства об отсрочке судебного разбирательства руководствуясь тем обстоятельством, что Худоян не является единственным защитником обвиняемого, и его неявка не может стать препятствием для судебного разбирательства.

Суд на месте принял решение отклонить ходатайство Худояна с учетом того, что на судебном заседании присутствуют и другие адвокаты Кочаряна, и данное обстоятельство не препятствует продолжению судебного заседания.

В апелляционном суде РА под председательством судьи Армена Даниеляна началось рассмотрение апелляций прокуратуры РА на решения суда о приостановлении производства по уголовному делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других лиц и направлении его в Конституционный суд, а также об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

В зале суда присутствует подсудимый Роберт Кочарян.

Параллельно с судебным процессом у здания Апелляционного суда собрались сторонники Кочаряна и лица, выступающие против его свободы.

Демонстранты, выступающие “против” и “за”, выдвигают взаимные обвинения, возникла взаимная толкотня. Сотрудники полиции пытаются контролировать ситуацию и соблюдать порядок.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала оба решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе DatalexРоберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействииСамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.