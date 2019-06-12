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Президент Армен Саркисян по случаю Дня России посетил посольство РФ в Армении


Президент Республики Армения Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян по случаю государственного праздника Российской Федерации - Дня России посетили посольство РФ в Армении.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице дружественный народ России.

Высоко оценив армяно-российские стратегические и партнерские отношения, президент Республики выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами, основанное на исторических связях, в будущем также продолжит развиваться и расширяться.




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