Президент Армен Саркисян по случаю Дня России посетил посольство РФ в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян и госпожа Нуне Саркисян по случаю государственного праздника Российской Федерации - Дня России посетили посольство РФ в Армении.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице дружественный народ России.

Высоко оценив армяно-российские стратегические и партнерские отношения, президент Республики выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами, основанное на исторических связях, в будущем также продолжит развиваться и расширяться.