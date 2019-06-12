МО Арцаха призывает азербайджанскую сторону безоговорочно соблюдать договоренность о прекращении огня

Министерство обороны Республики Арцах опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что армянские подразделения, нарушая режим прекращения огня на разных направлениях линии соприкосновения, помимо различного стрелкового оружия, применили также и 60-мм минометы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба МО НКР.

“Сегодня ряд азербайджанских СМИ, опираясь на предоставленное пресс-службой оборонного ведомства сообщение, распространили информацию о том, что армянские подразделения, якобы, нарушив режим прекращения огня на разных направлениях линии соприкосновения, помимо различного стрелкового оружия, применили также и 60-мм минометы (8 снарядов).

Министерство обороны Республики Арцах не только опровергает эту распространенную дезинформацию, но и информирует, что в течение дня и в ночь на 12 июня азербайджанская сторона на ряде участков линии соприкосновения ввела в действие как дальнее и снайперское оружие различного калибра, так и гранатометы типа АГС-17 (5 гранат). В случаенеобходимостимыможемобосноватьсказанноесоответствующимивидеозаписями.

Кроме этого, по всему периметру передовой линии наблюдается рост учебных полетов азербайджанских беспилотных летательных аппаратов и военной авиации, которые часто нарушают установленную черту полётов.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что полеты азербайджанских ВВС находятся под строгим контролем средств противовоздушной обороны Армии обороны, а передовые подразделения полностью владеют оперативно-тактической ситуацией на передовой.

Министерство обороны Республики Арцах призывает азербайджанскую сторону воздержаться от провокационных действий по искусственному обострению ситуации и безоговорочно выполнять достигнутую при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность о соблюдении режима прекращения огня. В противном случае вся ответственность за обострение ситуации и вытекающие из нее последствия ложатся на официальный Баку”, - говорится в сообщении.