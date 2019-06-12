На заседании по рассмотрению апелляционной жалобы по делу Роберта Кочаряна присутствует генпрокурор Армении

На судебном заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других фигурантов дела 1 марта под председательством судьи Армена Даниеляна присутствует генеральный прокурор Армении Артур Давтян. Как сообщает Арменпресс, судебное заседание пока находится на подготовительном этапе и обсуждаются технические вопросы.

Армен Даниелян призвал всех присутствующих на судебном заседании сохранять тишину.

“В ходе судебного заседания мы можем обсудить любые вопросы и проблемы. Прошу заранее обратиться в суд, и суд предоставит все возможности, чтобы участники судебного процесса смогли полноценно реализовать свои права”, - сказал Даниелян.

В апелляционном суде РА проходит рассмотрение апелляций прокуратуры РА на решения суда о приостановлении производства по уголовному делу второго президента РА Роберта Кочаряна и других лиц и направлении его в Конституционный суд, а также об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Апелляции представили также и представитель правопреемников потерпевших Ваге Григорян и представитель потерпевшей Седа Сафарян.

В зале суда присутствует подсудимый Роберт Кочарян.

Параллельно с судебным процессом у здания Апелляционного суда собрались сторонники Кочаряна и лица, выступающие против его свободы.

Демонстранты, выступающие “против” и “за”, выдвигают взаимные обвинения, возникла взаимная толкотня. Сотрудники полиции пытаются контролировать ситуацию и соблюдать порядок.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.

23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала оба решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействии СамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.