Умер актер из сериала "Санта-Барбара" Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на вдову артиста Хелен МакМуллан.
Причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В 1992 году актер снимался в телесериале "Санта-Барбара".
Он также играл в известных сериалах "Спасатели Малибу", "Команда "А", "Даллас", "Молодые и дерзкие", "Секретный агент Макгайвер", а также фильмах "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" и "Скоростной спуск".
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