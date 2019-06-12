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Делегация во главе с Араратом Мирзояном посетила Упсалу


Делегация во главе с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном выехала в город Упсала в Швеции, где посетила библиотеку Упсалинского университета.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вице-президент Упсалинского университета Андерс Малберг и директор библиотеки профессор Ларс Бурман ознакомили армянскую делегацию с хранящимися в библиотеке средневековыми армянскими рукописями и старопечатными книгами.

Были обсуждены перспективы сотрудничества между Упсалинским университетом и Ереванским государственным университетом.

В соборе Упсалы старший священник АнникаАдербрант представил историю храма. После этого делегация побывала в Упсалинском замке, где встретилась с губернатором Упсалы ГораномЭнандером и его супругой Моникой Сарстанд.

В крепости состоялась теплая встреча с представителями армянской общины, в ходе которой председатель НС Арарат Мирзоян ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

В завершение дня от имени мэра Упсалы г-жи Евы Эдвардсон в честь председателя НСбыл дан официальный ужин.




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