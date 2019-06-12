Исполнение обязанностей председателя ВСС возложено на Сергея Чичояна

Исполнение обязанностей председателя Высшего судебного совета Республики Армения возложено настаршего по возрасту члена-судью, члена совета Сергея Чичояна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает служба по связям с общественностью и прессой ВСС Армении.

“Исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Геворг Даниелян, на основании пункта 5 части 1 статьи 86, части 2 той же статьи и пункта 1 части 1 статьи 160 Судебного кодекса РА 7 июня 2019 года представил в Высший судебный совет заявление о прекращении своих полномочий с 10 июня. В данном случае подача в отставку сама по себе является основанием считать полномочия члена Высшего судебного совета прекращенными. По поводу заявления ВСС на основании 5-ой части 86-ой статьи Конституционного закона РА“Судебный кодекс РА”,констатировав факт подачи Геворка Даниеляна в отставку, принял решение.

“Исполнение обязанностей председателя Высшего судебного совета в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 84 Конституционного закона РА “Судебный кодекс РА”, возложено настаршего по возрасту члена-судью, члена совета Сергея Чичояна”, - говорится в сообщении.

Экс-председатель ВСС Гагик Арутюнян подал в отставку 24 мая. После его отставки исполнение обязанностей председателя ВСС было возложено на Геворга Даниеляна, однако 7 июня он также подал в отставку.