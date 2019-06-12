СМИ: Израиль применил средства радиоэлектронной борьбы при ракетном ударе по югу Сирии
11:55, 12 Июнь, 2019
Израиль использовал средства радиоэлектронной борьбы во время ракетной атаки в среду к югу от Дамаска и пытался вывести из строя один из радаров сирийских сил противовоздушной обороны (ПВО), сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По его данным, ракетный удар был нанесен по району Телль-эль-Хара в южной части Сирии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"При отражении израильской агрессивной акции наши зенитчики поразили несколько воздушных целей, - говорится в сообщении военного источника. - В результате атаки нанесен материальный ущерб. Потерь среди личного состава нет".