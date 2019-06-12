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Граждане Армении в интернете могут проверить наличие долга, возникшего в результате уклонения от уплаты налогов на территории РФ: КГД


Запущен сайт Федеральной таможенной службы РФ “Задолженность по таможенным платежам и административным взысканиям физических лиц”.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, физические лица не имеющие гражданства РФ в режиме онлайн могут проверить наличие долга, возникшего в результате уклонения от уплаты налогов на территории РФ. Это может стать основанием для запрета на въезд на территорию Российской Федерации указанных граждан.

Граждане РА могут проверить информацию о возможных задолженностях по таможенным платежам и административным взысканиям, возникшим в результате совершенных ими сделок, на сайте по следующей ссылке: https://edata.customs.ru/FtsPersonalCabinetWeb/Services/About/CheckPayments

Необходимо лишь ввести личные данные: имя, фамилию, отчество, пол, гражданство, дату рождения.




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