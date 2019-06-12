Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц сделала предупреждение Алену Симоняну

Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц сделала предупреждение вице-спикеру НС РА Алену Симоняну за то, что он по неопытности зарегистрировал имущество, которым фактически владел. Вице-спикер НС РА пояснил, что вместо этого он должен был зарегистрировать то, что имел на момент вступления в должность. Как сообщает Арменпресс, об этом Ален Симонян написал на своей странице в Facebook.

“Дорогие друзья, FIP опубликовал статью под названием “Ален Симонян был подвергнут административному наказанию”, и другие сайты перепечатали эту тему.

Сообщу вам, что Комиссия по этике сделала мне всего лишь предупреждение о том, что я по неопытности зарегистрировал имущество, которым фактически владел, вместо этого должен был зарегистрировать то, что было на момент вступления в должность.

Естественно, речи не было и не может быть о значительном обогащении, приписываемом мне прежде, о ложных сведениях, а также необоснованной сумме или необоснованных 7 млндрамов.

Название статьи выбрано специально, чтобы создалось впечатление, что я совершил какое-то преступление, а они раскрыли его.

Прошу прощения за обращение к этой теме, делаю это исключительно для того, чтобы отчитаться перед вами, а также для того, чтобы уберечь общество от манипуляций”, - написал Ален Симонян.