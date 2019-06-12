Следственный комитет Армении завершил предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту полового акта, совершенного отцом с 13-летней дочерью

В результате следственных действий, проведенных следственным управлением Следственного комитета Армении в Сюникской области, были выяснены обстоятельства полового акта совершенного отцом с 13-летней дочерью. Как сообщилиАрменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, обвинениепредъявленоотцудевочки.

В ходе следствия были получены фактические данные о том, что 1 мая 2019г.около 19: 00 отец, 1972 г. р. , в принадлежащем ему автомобиле занимался сексом с несовершеннолетней дочерью.

На основании добытых в досудебном производстве доказательств мужчине предъявлено обвинение по признакам п. 1 и 2 ч. 3 ст. 141 УК РА. В качестве меры пресечения избран арест.

Предварительное следствие завершено, и уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.