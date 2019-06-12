Предприниматели Катара по приглашению президента Армении изучат инвестиционные возможности Армении

Предприниматели Катара по приглашению президента Республики Армения Армена Саркисяна планируют в следующем году посетить Армению для изучения инвестиционных возможностей страны. Как передает Арменпресс, ссылаясь на www.gulf-times, об этом сказал член Совета Торгово-промышленной палаты Катара Мохаммед бин Ахмед аль-Обаидли.

Мохаммед бин Ахмед аль-Обаидли, который в рамках “Армянского саммита мыслей” встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, отметил, что президент Армении заинтересован в привлечении новых инвестиций в страну. “Президент Армении призвал предпринимателей Катара изучить инвестиционные возможности своей страны”, - сказал член Совета Торгово-промышленной палаты Катара, добавив, что в ходе встречи с президентом Армении были обсуждены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества между армянскими и катарскими частными и деловыми сферами.

Мохаммед бин Ахмед аль-Обаидли подчеркнул, что президент Армении высоко оценил тесные отношения между Катаром и Арменией и подчеркнул свое желание укреплять эти отношения во всех сферах, особенно в сфере торговли и экономики.

Член Совета Торгово-промышленной палаты Катара выразил мнение, что инвестиционная среда Армении привлекательна. “Мы также обсудили аспекты сотрудничества между частными сектороми Катара и Армении, особенно в направлении безопасности продуктов питания”, - сказал аль-Обаидли.