Никол Пашинян поздравил Владимира Путина и Дмитрия Медведева с Государственным праздником России

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву по случаю Государственного праздника Российской Федерации - Дня России.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании, направленном Путину говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа Армении и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Государственным праздником-Днем России. Этот праздничный день в политической и социально-экономической жизни России знаменуется ощутимыми успехами, еще большим укреплением роли и авторитета государства на международной арене.

Образцовые отношения между нашими странами, основанные на вековых традициях дружбы, доверия и взаимной поддержки, продолжают укрепляться в духе союзнического и стратегического партнерства между нашими народами. Крепкие братские связи Армении и России, а также наш активный политический диалог служат прочной основой для развития торгово-экономического, военно-политического, культурного и гуманитарного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других региональных и международных структур.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу России-мира, благополучия и процветания”.

В послании Дмитрию Медведеву премьер-министр Пашинян написал:

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Примите мои сердечные поздравления с Государственным праздником - Днем России. Этот знаменательный день полностью связан с глубокими реформами, направленными на улучшение благосостояния граждан Российской Федерации и укрепление ее роли на международной арене.

С удовлетворением хотел бы отметить значительное укрепление армяно-российского союзнического партнерства, которое проявляется как на двустороннем уровне, так и в ходе взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций. Уверен, что последовательное развитие отношений между Арменией и Россией полностью исходит из интересов народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной работе, а всем гражданам России - мира, счастья и процветания”.