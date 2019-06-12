Грузия намерена решать конфликт с Абхазией мирным путем

Находящийся в Вашингтоне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и отметил, что страна намерена решать конфликт с Абхазией и Южной Осетией исключительно мирным путем.

"Мы ценим твердую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Грузии... нами решено справится с конфликтом лишь мирным путем",- заявил Бахтадзе на совместном брифинге с Помпео, его слова приводит пресс-служба грузинского правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Бахтадзе напомнил, что правительство Грузии при поддержке США разработало проект "Шаг к лучшему будущему", который направлен на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.