Никол Пашинян и Артур Ванецян поздравили сборную Армении по футболу с победой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил сборную Армении по футболу с победой над Грецией в отборочном матче Евро –2020.

“В двух матчах 6 голов и две победы. Это уже серьезно. Поздравляю сборную Армении по футболу с ожиданием горячей футбольной осени”, - как передает Арменпресс, написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

С важнейшей победой национальную команду поздравил и президент ФФА, директор СНБ Артур Ванецян, который посредством видеосвязи связался с членами сборной.

В 4-м туре отборочного турнира Евро -2020 сборная Армении в Афинах победила сборную Греции со счетом 3:2.

В составе сборной голы забили Александр Карапетян, Геворг Казарян и Тигран Барсегян. После этой победы сборная Армении в турнирной таблице поднялась на 3-е место и уступает лишь командам Италии и Финляндии.