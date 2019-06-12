Арарат Мирзоян провел личную беседу с королем Швеции
Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян провел личную беседу с королем Швеции Карлом XVI Густавом.Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.
“После представления нашей парламентской делегации королю Швеции Карлу XVI Густаву состоялась 30-минутная беседа с Его Превосходительством”, - написал Мирзоян.
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